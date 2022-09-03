В Петербурге досрочно перекрыта месячная норма октябрьских осадков

75 мм осадков уже набралось.

По состоянию на 8 октября в Петербурге уже перекрыта месячная норма осадков. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

С начала октября город почти каждый день оказывается на пути антициклонов. Один из них – "Патрик" – только за минувшую субботу вылил 20 мм осадков, что составляет 32% от месячной нормы.

Таким образом, к утру воскресенья, 8 октября, в копилке небесной влаги Северной столицы набралось 75 мм осадков. Такое количество – 199% от положенного по климату за октябрь.

В середине новой недели очередной циклон принесет к берегам Невы новую порцию дождей.

Ранее на Piter.TV: климатические условия отменили разводку мостов в Петербурге ночью 8 октября.

Фото: Piter.TV