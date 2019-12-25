Троллейбус №17 изменит маршрут из-за дорожных работ на Краснопутиловской

Объезжать улицу транспорт будет в течение трех дней.

Петербургский троллейбус №17 временно изменит свой маршрут из-за дорожных работ на Краснопутиловской улице. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", участок улицы от площади Конституции до Варшавской улицы будет закрыт для проезда транспорта.

С 6.00 1 августа до 1.00 3 августа троллейбус №17 не сможет проехать по Краснопутиловской улице. В связи с этим общественный транспорт будет следовать от конечной "Казанский собор" по привычному пути до конечной "Площадь Конституции".

Ранее мы сообщали, что в Мурино два новых съезда на КАД откроют раньше срока.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"