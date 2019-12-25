В Петербурге до конца мая закроют проезд по Моховой улице

В ближайшие два дня в Петербурге введут новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
С 14 по 28 апреля будет ограничен проезд по Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы. Там будет проводиться реконструкция газопровода. Уже с 29 апреля по 3 мая движение на этом участке закроют совсем.
Также с 15 апреля и по 30 мая будет закрыта Моховая улица от улицы Белинского до Пестеля. Здесь будут прокладывать теплосеть.
До конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта.
Фото: Piter.TV
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