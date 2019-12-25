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В Петербурге до конца мая закроют проезд по Моховой улице
Сегодня, 15:56
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nastya960

В Петербурге до конца мая закроют проезд по Моховой улице

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Также проезд ограничат по Таврической улице.

В ближайшие два дня в Петербурге введут новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 14 по 28 апреля будет ограничен проезд по Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы. Там будет проводиться реконструкция газопровода. Уже с 29 апреля по 3 мая движение на этом участке закроют совсем.

Также с 15 апреля и по 30 мая будет закрыта Моховая улица от улицы Белинского до Пестеля. Здесь будут прокладывать теплосеть.

До конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта.

Фото: Piter.TV

Теги: белинского, моховая, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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