В Петербурге вечером ситуацию на дорогах оценили в 8 баллов

Днем в понедельник, 28 декабря, пробки на начало шестого часа вечера в Петербурге уже достигли 8 баллов. Обычно в это время в этот день загруженность дорог оценивается до 6 баллов. Данные приводит сервис "Яндекс. Пробки".

Пробки начались с обеда, дневная загруженность была оценена в пять баллов, что тоже превышает норму на два балла. Самыми загруженными стали Московское шоссе и Невский проспект в обе стороны и участок Литейный проспект – Загородный проспект в направлении Московского. Самая длинная пробка была зафиксирована на Каменноостровском проспекте.

Несладко пришлось на юго-востоке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Софийской улицей. Затор наблюдался и в районе развязки с проспектом Энгельса и на внутреннем кольце плотно между проспектом Культуры и Мурино.

В Ленобласти во вторник ожидается до -6 градусов.

Фото: скрин "Яндекс.Карты"