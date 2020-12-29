В Петербурге для ветеранов и инвалидов ВОВ сделают бесплатный проезд

Льготу предоставят при предъявлении пенсионного удостоверения.

С 26 по 28 января для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны введут бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщил "АиФ-Петербург".

Льготу предоставят соответствующей категории граждан, вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана при предъявлении подтверждающего документа.

По какому поводу предоставят льготу на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метрополитене, не уточняется.

Ранее мы писали, что из-за морозов в Петербурге усилили контроль за состоянием общественного транспорта.

Фото: Piter.TV