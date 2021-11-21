В Петербурге детям мобилизованных на Новый год подарят по 10 тысяч рублей

Глава Северной столицы рассказал, что сначала власти города хотели подарить юным жителям Северной столицы подарки. Но пришли к выводу, что у каждого ребенка свои пожелания.

Дети мобилизованных петербуржцев получат от города на Новый год по 10 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время прямой линии.

Глава города рассказал, что сначала планировалось подарить юным жителям Северной столицы подарки. Но власти пришли к выводу, что у каждого ребенка свои пожелания. Поэтому средства направят мамам детей, вместе они выберут нужное.

Губернатор напомнил петербуржцам, в городе действуют различные меры поддержки семей мобилизованных. Так, дети военнослужащих, находящихся в зоне СВО, могут бесплатно питаться в школах, пользоваться льготным проездным на наземном транспорте и метро, а также в поездах пригородного сообщения, бесплатно отдыхать в детских лагерях.

Ранее на Piter.tv: Путин заявил об отсутствии сейчас необходимости для дополнительной волны мобилизации.

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