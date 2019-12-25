  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге действуют усиленные меры безопасности
Сегодня, 11:24
239
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге действуют усиленные меры безопасности

0 0

Губернатор находится на связи с руководителями силовых структур города.

В субботу, 24 июня, в Северной столице действуют усиленные меры безопасности. Обстановка "спокойная и контролируемая". Об этом сообщил Александр Беглов в своем обращении для петербуржцев.

Губернатор находится на связи с руководителями силовых структур города. 

Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании "Вагнер-центра", не оказывают влияния на жизнь города.

Смольный

Ранее на Piter.TV: "Алые паруса" не намерены отменять в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: александр беглов, безопасность в петербурге, безопасность горожан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии