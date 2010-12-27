В Петербурге дали названия двум безымянным мостам

В городе официально появились "Серный мост" и "Заповедный мост".

В Петербурге официально дали названия двум безымянным мостам. "Заповедный мост" через реку Каменку расположен в Приморском районе в створе Заповедной улицы. А "Серный мост" перекинут через Малую Неву и соединяет набережную Макарова с островом Серный в Василеостровском районе. Об этом рассказали на сайте "Мостотреста".

Название "Серный мост" изначально планировали дать нынешнему "Мосту Бетанкура". Но решение сменили из-за 260-летия со дня рождения организатора транспортной системы Российской империи Агвустина Бетанкура. Теперь "Серным мостом" называется автомобильный мостик, который перекинут между набережной Макарова и Серным островом. Ранее на его месте находился деревянный переход.

Второй мост, который обрел название, находится на капитальном ремонте в Приморском районе. Он был построен через реку Каменку в советское время. По нему проходит Заповедная аллея, которая и дала мосту наименование – "Заповедный мост". Ремонт объекта должны завершить в 2019 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге "Мостотрест" отремонтирует 39 объектов в 2019 году.

Фото: mostotrest-spb.ru