В Петербурге "Мостотрест" отремонтирует 39 объектов в 2019 году

На капитальный ремонт Зелёного и Торгового мостов готовится документация.

"Мостотрест" отчитался о ходе проведения работ на набережных и мостах. В 2019 году запланированы ремонты 39 объектов, капитальные ремонты 9 объектов и начало капитальных ремонтов 6 объектов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Всего за месяц завершён ремонт дорожного полотна и металлических сооружений на Смоленском мосту.

На Челябинском мосту идёт замена асфальта проезжей части и тротуаров, а также ремонт ограждений.

Литейный мост покрасят и установят на нём автоматизированную систему контроля разводки.

Временные ограждения установлены на набережной канала Грибоедова у дома 152 и на первом Инженерном мосту. Оба объекта ждут капитальный ремонт.

Также для работ у набережной реки Ждановки сейчас устанавливают понтон. Рядом продолжается капитальный ремонт, начатый в сентябре прошлого года.

Памятные доски маневрового павильона Екатерингофского моста отправлены на реставрацию. Ремонт самого моста скоро начнётся.

Наконец, готовится документация на капремонт Зелёного и Торгового мостов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Газпром" подал заявку на участие в реновации комплекса оранжерей Таврического сада Петербурга.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"