В Петербурге "Мостотрест" отремонтирует 39 объектов в 2019 году

"Мостотрест" отчитался о ходе проведения работ на набережных и мостах. В 2019 году запланированы ремонты 39 объектов, капитальные ремонты 9 объектов и начало капитальных ремонтов 6 объектов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Всего за месяц завершён ремонт дорожного полотна и металлических сооружений на Смоленском мосту.
На Челябинском мосту идёт замена асфальта проезжей части и тротуаров, а также ремонт ограждений.
Литейный мост покрасят и установят на нём автоматизированную систему контроля разводки.
Временные ограждения установлены на набережной канала Грибоедова у дома 152 и на первом Инженерном мосту. Оба объекта ждут капитальный ремонт.
Также для работ у набережной реки Ждановки сейчас устанавливают понтон. Рядом продолжается капитальный ремонт, начатый в сентябре прошлого года.
Памятные доски маневрового павильона Екатерингофского моста отправлены на реставрацию. Ремонт самого моста скоро начнётся.
Наконец, готовится документация на капремонт Зелёного и Торгового мостов.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Газпром" подал заявку на участие в реновации комплекса оранжерей Таврического сада Петербурга.
Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"
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