  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В переходе около Балтийского вокзала обрушился потолок
Сегодня, 10:28
164
nastya960

В переходе около Балтийского вокзала обрушился потолок

0 0

Никто не пострадал.

В Петербурге в подземном переходе под Митрофаньевским шоссе обрушился потолок. Об этом в понедельник вечером сообщили очевидцы.

В понедельник, 8 апреля вечером, около Балтийского вокзала в подземном переходе обрушился фрагмент облицовки. В этот момент пешеходов там не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП видны инженерные конструкции.

Поздно вечером обломки все еще продолжали лежать в подземном переходе.  

Ранее на Piter.TV: В Петербурге мужчина "заминировал" Балтийский вокзал.
Фото: Балтийский вокзал/ ВК

Местоположение на карте:

Теги: балтийский переход, митрофаньевское шоссе, подземный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий