В переходе около Балтийского вокзала обрушился потолок

Никто не пострадал.

В Петербурге в подземном переходе под Митрофаньевским шоссе обрушился потолок. Об этом в понедельник вечером сообщили очевидцы.

В понедельник, 8 апреля вечером, около Балтийского вокзала в подземном переходе обрушился фрагмент облицовки. В этот момент пешеходов там не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП видны инженерные конструкции.

Поздно вечером обломки все еще продолжали лежать в подземном переходе.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге мужчина "заминировал" Балтийский вокзал.

Фото: Балтийский вокзал/ ВК