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В Петербурге мужчина "заминировал" Балтийский вокзал
Сегодня, 12:50
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TretyakovaS

В Петербурге мужчина "заминировал" Балтийский вокзал

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Ранее из транспортного узла пришлось эвакуировать 150 человек.

В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" Балтийский вокзал. Об этом сообщает "Конкретно.ру".                                        

По данным АН "Оперативное прикрытие", 3 марта в 20:32 в службу "112" с мобильного телефона позвонил неустановленный мужчина, сообщивший о заминировании транспортного узла. Ранее информации об этом не поступало.

Эвакуировали 150 человек. Однако опасных предметов найдено не было.
Накануне сотрудники Центра "Э" петербургского полицейского Главка задержали подозреваемого, 31-летнего неработающего, ранее судимого.

В результате проверки выяснилось, что мужчина воспользовался чужим телефоном.
15 марта было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Лже-минера отпустили  под подписку о невыезде.

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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