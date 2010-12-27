В Петербурге мужчина "заминировал" Балтийский вокзал

Ранее из транспортного узла пришлось эвакуировать 150 человек.

В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" Балтийский вокзал. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 3 марта в 20:32 в службу "112" с мобильного телефона позвонил неустановленный мужчина, сообщивший о заминировании транспортного узла. Ранее информации об этом не поступало.

Эвакуировали 150 человек. Однако опасных предметов найдено не было.

Накануне сотрудники Центра "Э" петербургского полицейского Главка задержали подозреваемого, 31-летнего неработающего, ранее судимого.

В результате проверки выяснилось, что мужчина воспользовался чужим телефоном.

15 марта было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Лже-минера отпустили под подписку о невыезде.