Петербургский бухгалтер подозревается в похищении 2 млн рублей у детско-юношеского центра

Расследование уголовного дела продолжается, суд избрал меру пресечения.

В Петербурге продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летней петербурженки. Женщину подозревают в махинациях с деньгами. Предполагается, что бухгалтер похитила из бюджета более 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В Следственном комитете Московского района отмечают, что подозреваемая работала бухгалтером отдела учета расчетов по заработной плате СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия Администрации Московского района Санкт-Петербурга" с 2018 по 2020. Специалист внесла в реестры зарплаты ложные данные. Благодаря этому она и получила более 2 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV