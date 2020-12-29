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Петербургский бухгалтер подозревается в похищении 2 млн рублей у детско-юношеского центра
Сегодня, 21:49
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smirenny

Петербургский бухгалтер подозревается в похищении 2 млн рублей у детско-юношеского центра

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Расследование уголовного дела продолжается, суд избрал меру пресечения.

В Петербурге продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летней петербурженки. Женщину подозревают в махинациях с деньгами. Предполагается, что бухгалтер похитила из бюджета более 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В Следственном комитете Московского района отмечают, что подозреваемая работала бухгалтером отдела учета расчетов по заработной плате СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия Администрации Московского района Санкт-Петербурга" с 2018 по 2020. Специалист внесла в реестры зарплаты ложные данные. Благодаря этому она и получила более 2 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что экс-замначальника таможенного поста Петербурга признали виновным в деле о взятке.

Фото: Piter.TV

Теги: следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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