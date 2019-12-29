В Петербурге появится больше мест в медицинских университетах

Такое распоряжение дал Беглов.

В Петербурге будет больше студентов, получающих медицинское образование. Об этом заявили на заседании городского правительства во вторник, сообщил корреспондент 78.ru.

Как отметил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в больницах не хватает медперсонала среднего звена. А происходит это из-за высокого конкурса при получении соответствующего образования (3 человека на место).

Беглов попросил увеличить квоты целевому набору и бюджетным местам в медуниверситеты.

В прошлом году в Петербурге из университетов выпустили 2000 медицинских специалистов. Поступили на их места еще 2000 человек. К следующему набору планируется добавить еще 700 мест.

Ранее неизвестный пожертвовал 29 миллионов для лечения маленькой девочки.

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