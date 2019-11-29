Котиков будут стерилизовать в клинике на Энгельса, 154.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге будут бесплатно стерилизовать бездомных кошек. Об этом сообщают Санкт-Петербургские Ведомости.

Организаторы мероприятия заявили, что соответствующая акция действует по правилу "поймал – позвонил – привез". Отмечается, что горожане сами могут отвезти бездомную кошку к ветеринару.

Известно о том, что котиков будут стерилизовать в клинике на Энгельса, 154.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге испытывают робот-катамаран для оценки экологии водоемов.

Фото:pixabay