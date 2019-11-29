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В Петербурге будут бесплатно стерилизовать бездомных кошек
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге будут бесплатно стерилизовать бездомных кошек

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Котиков будут стерилизовать в клинике на Энгельса, 154.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Петербурге будут бесплатно стерилизовать бездомных кошек. Об этом сообщают Санкт-Петербургские Ведомости. 

Организаторы мероприятия заявили, что соответствующая акция действует по правилу "поймал – позвонил – привез". Отмечается, что горожане сами могут отвезти бездомную кошку к ветеринару. 

Известно о том, что котиков будут стерилизовать в клинике на Энгельса, 154.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге испытывают робот-катамаран для оценки экологии водоемов.

Фото:pixabay

Теги: бездомные животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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