В Петербурге продолжится активное развитие бережливых поликлиник

На данный момент в Петербурге 68 бережливых поликлиник (33 детских). Благодаря им удалось снизить время ожидания пациентами приема к участковым врача - с 40 минут до 19 минут. Также в регистратуре ожидание сократилось с 27 до 7,5 минут.

В Смольном отреагировали на послания президента РФ Федеральному Собранию и подчеркнули, что здравоохранение является одним из главных вопросов для Петербурга.

Один из главных вопросов для нашего города – это здравоохранение. Нужно расширять сеть бережливых поликлиник, особенно улучшать стандарты медицинского обслуживания для малышей. Врио губернатора Петербурга

Бережливая поликлиника работает по особым принципам, нет привычных застекленных регистратур и очередей. Пациентов и сотрудников разделяет только стойка не выше пояса. Владимир Путин распорядился создать сеть поликлиник такого типа к 2021 году.

На данный момент в Петербурге 68 бережливых поликлиник (33 детских). Благодаря им удалось снизить время ожидания пациентами приема к участковым врача - с 40 минут до 19 минут. Также в регистратуре ожидание сократилось с 27 до 7,5 минут.

Фото: Piter.TV