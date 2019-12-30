В Петербурге модернизируют систему мониторинга за состоянием окружающей среды

Также власти утвердили "дорожную карту" по улучшению качества окружающей среды.

В Петербурге одобрили концепцию развития территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, план расписан на 10 лет вперед. Как рассказали в пресс-службе Смольного, такое решение приняли на первом заседании Экологического совета при губернаторе города.

Отмечается, что существующую систему наблюдений модернизируют для получения более достоверных и полных данных о состоянии среды, а это позволит оперативно и комплексно решать экологические проблемы. Улучшится анализ состояния почвы, воздуха, подземных и поверхностных вод, специалисты будут вести мониторинг состояния зеленых насаждений, животных и среды их обитания. Кроме того, в городе станет больше передвижных лабораторий и автоматических станций для мониторинга загрязнения воздуха.

По словам губернатора, такая система наблюдения сейчас стала необходимостью из-за выросшей нагрузки на природу, потому и направление должно быть на особом контроле. Также на заседании утвердили "дорожную карту" по улучшению качества окружающей среды и отметили, что Петербург вошел в десятку городов по ежеквартальному Национальному экологическому рейтингу регионов России.

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Фото: пресс-служба Смольного