В Петербурге реконструируют "Мюзик-Холл"

Здание театра будет переделано под современные требования.

В Петербурге реконструируют здание "Мюзик-Холла". Филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение.

Здание театра будет переделано под современные требования Планируется увеличить высоту подвала, где разместят сценическое и техническое оборудование. Малый и Большой залы станут доступны для людей с ограниченными возможностями.

Также в планах восстановить исторический уровень перекрытия и высоты помещения, ярусы зрительного зала вынесут так, чтобы было лучше видно сцену. В подкупольном пространстве будет сделан репетиционный зал. В театре сделают дополнительные санитарные узлы, душевые и помещения для отдыха актёров и работников театра.

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Фото: musichallspb.ru