В Петербурге больных коронавирусом стали принимать четыре стационара

Две больницы перепрофилировались.

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о том, какие стационары сейчас принимают больных коронавирусом. На данный момент таких больниц четыре.

Изначально приемом больных коронавирусной инфекций и с подозрением на нее занимались "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" и Детская городская клиническая больница им.Н. Филатова. Теперь к ним присоединились "Госпиталь для ветеранов войн" на Народной улице и "Городская многопрофильная больница №2".

Вскоре к ним добавится и "Городская больница им. святого великомученика Георгия" после того, как там снимут карантин.



При выявлении пациентов с COVID-19 в многопрофильных стационарах, их сразу же переводят в специализированные учреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургских больницах продолжают готовить койки для заболевших коронавирусом.

Фото: vk.com/spbpolbotkina