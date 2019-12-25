В петербургских больницах продолжают готовить койки для заболевших коронавирусом

В администрации разработали новую схему распределения потоков пациентов.

В Петербурге продолжают увеличивать в больницах количество коек для больных коронавирусом, процесс идет в рамках реализации мер по снижению рисков распространения инфекции. Соответствующие меры обсудили на заседании Рабочей группы Госсовета РФ в формате видеоконференции.

В ходе онлайн-заседания зампред правительства Татьяна Голикова поручила регионам обеспечить еще более безопасный трансфер прилетевших из-за границы русских туристов, чтобы в больницах возникало меньше очагов заражения. Представитель Роспотребнадзора напомнила о важности социального дистанцирования, особенно в отношении пенсионеров. Кроме того, на первый план выходит важная задача по дезинфекции улиц.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в обсуждении поднял вопрос о поставках в город медицинских средств индивидуальной защиты и техники, а также доплатах врачам. В Северной столице, тем временем, разработали новую схему распределения потоков пациентов и продолжают усердно лечить горожан с хроническими заболеваниями.

В Петербурге на данный момент 295 человек больны коронавирусом. Тесты на наличие инфекции сдали почти 79 тысяч горожан.

Ранее мы писали, что полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия.

Фото: pixabay