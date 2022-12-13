В Петербурге более чем в 2 раза сократились продажи апартаментов

Часть инвесторов обратила свое внимание на новые перспективные рынки, например, апарт-отели или квартиры в ОАЭ, Турции и Казахстане.

В Петербурге за 2022 год продали 2,1 тыс. апартаментов общей площадью 75,6 тыс. квадратных метров. Это в 2,2 раза меньше, чем в 2021 году. Об этом 25 января сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group.

По мнение экспертов, снижение спроса произошло из-за геополитической ситуации и возросшим уровнем неопределённости. Часть инвесторов обратила свое внимание на новые перспективные рынки, например, апарт-отели или квартиры в ОАЭ, Турции и Казахстане.

Продажи увеличились только в сегменте рекреационных апартаментов, там продали 379 лотов. Это на 16% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались студии, которые составили более 70% от общего числа сделок. Спрос на сервисные апартаменты снизился на 60%, а на элитные апартаменты — на 74%. Цены на апартаменты за год увеличились в среднем на 18%.

Напомним, что в Петербурге стали чаще снимать квартиры без предварительного просмотра. В среднем пользователь сервиса смотрит до пяти разных квартир с помощью 3D туров, тратит на это не больше 15 минут. Арендаторы чаще смотрят жилье в формате 3D туров – доля контрактов без очного просмотра составила 79% с начала года в Петербурге. В Москве этот показатель ниже на 1%. Отмечается, что после виртуального просмотра однокомнатные квартиры снимают 42% арендаторов, студии – 26%, двухкомнатные квартиры – 26%.

Ранее на Пироговской набережной могут построить новый жилой дом. Архитектор Сергей Орешкин добавил, что белый фасад дома сложно вписывается в окружение краснокирпичных заводских корпусов.

Фото: piter.tv

