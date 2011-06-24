Спрос на петербургские апарт-отели вырос на 14% с января

Средняя стоимость проживания за одну ночь составила 4200 рублей, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2024 год

Спрос на апарт-отели в Петербурге увеличился на 14% в первом квартале 2025 года. Средняя стоимость проживания за одну ночь составила 4200 рублей, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу компании "Островок".

Также сообщается, что в 2024 году наблюдалась положительная динамика: число бронирований выросло на 15%, а средняя стоимость одной ночи в апарт-отеле повысилась на 13%, достигнув отметки в 4650 рублей. Наибольшей популярностью пользовались апарт-отели категории "три звезды".

Эксперты подчеркивают, что апартаменты становятся все более популярным и выгодным вариантом размещения для туристов, что подтверждается высоким уровнем загрузки по сравнению с традиционными гостиницами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге гостиница "Талион" выставлена на продажу за 10 млрд рублей.

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