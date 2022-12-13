На Пироговской набережной могут построить новый жилой дом

Архитектор Сергей Орешкин добавил, что белый фасад дома сложно вписывается в окружение краснокирпичных заводских корпусов

В среду, 25 января, градостроительный совет Петербурга рассмотрел проект жилого дома на Пироговской набережной. Его подготовила "Студия 44" по заказу компании АО "Инвестторг". Об этом рассказали в пресс-службе КГА.

Высота дома – 9 этажей, также есть подземная парковка. Заезд предполагается с набережной. Рядом сохраняется зеленая зона. В домах предусмотрен блок коммерческих помещений, которые могут использоваться и под офисы, и под торговлю. Общая площадь квартир – до 12,7 тыс. кв. м.

Участники Градсовета отметили, что дом расположен слишком близко к набережной с напряженным трафиком движения. Они предложили сделать карман или проезд, возможно, пожертвовав частью помещений на первых этажах. Архитектор Сергей Орешкин добавил, что белый фасад дома сложно вписывается в окружение краснокирпичных заводских корпусов.

Фото: пресс-служба КГА