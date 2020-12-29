Более 40% петербургских автовладельцев хотят купить новую машину в 2021 году

Из опрошенных респондентов 21% планирует продать свое транспортное средство.

В понедельник, 11 января, в интернете появились данные опроса, которое проводили специалисты сервиса "Авито Авто", сообщил телеканал 78.ru.

Согласно данным, 39% петербургских автовладельцев планируют в новом году приобрести машину, 21% хотят продать свое авто, а 30% думают о приобретении дополнительного оснащения для авто. В 2020 году каждый третий владелец авто также планировал покупку новой машины, но отложил ее из-за роста цен и форс-мажорных обстоятельств (потери дохода, болезни и других). Кроме того, 5% опрошенных купили автомобиль, хотя не планировали этого делать.

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Фото: Piter.TV