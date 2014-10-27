Смертельный фрукт: бездомные забили товарища за лишний откусанный кусок

Двое бездомных предстанут перед судом за избиение до смерти приятеля.

Петербургскому суду предстоит рассмотреть уголовное дело бездомных, которые обвиняются в убийстве бродяги. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В Петроградском районе Санкт-Петербурга прокуратура утвердила обвинение двух мужчин по уголовному делу. Они умышленно причинили тяжкий вред здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие предполагает, что в феврале текущего года трое бездомных устроили распитие алкогольных напитков в общественном туалете. В процессе "застолья" между мужчинами вспыхнул конфликт из-за новогоднего фрукта - мандарина. Обвиняемые утверждают, что их приятель съел кусочек мандарина, который не предназначался для него. После чего двое не смогли смириться с этим и до смерти избили собутыльника.

В результате избиений потерпевший получил многочисленные травмы, вскоре он скончался в больнице.

Уголовное дело доставлено в Петроградский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура города.

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