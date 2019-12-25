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В Петербурге бездомные стали в два раза чаще обращаться за едой в "Ночлежку"
Сегодня, 8:50
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nastya960

В Петербурге бездомные стали в два раза чаще обращаться за едой в "Ночлежку"

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Раньше немного еды им доставалось из точек общепита.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции бездомные Петербурга стали чаще обращаться в благотворительную организацию "Ночлежка". Об этом в организации рассказали "Правмиру".

Как рассказал руководитель "Ночлежки" Григорий Свердлин, бездомным не хватает еды даже элементарно из-за того, что в городе закрыты все точки общепита, где они раньше могли получить хоть какую-то еду.

Также бездомным людям не хватает лекарств от простуды, потому что им просто негде самоизолироваться или получить минимальную медпомощь.

Ранее "Новая Голландия" доставила нуждающимся петербуржцам 66 тысяч обедов.

Фото: Piter.TV

 

Теги: бездомные, ночлежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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