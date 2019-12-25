В Петербурге баскетбольный "Зенит" выиграл Кубок Кондрашина и Белова

Матч закончился со счетом 100:73.

В воскресенье, 5 сентября, баскетбольный "Зенит" впервые выиграл Кубок Кондрашина и Белова со счетом 100:73. Матч проходил в Петербурге.

Сине-бело-голубые играли против ЦСКА в рамках предсезонного Кубка Кондрашина и Белова. Сообщается, что на турнире был олимпийский чемпион в составе сборной СССР, 76-летний Алжан Жармухамедов, который принимал участие в награждении победителей.

Отметим, что на игре было максимальное количество зрителей - две тысячи человек. Деньги с продаж будут направлены на благоустройство скверов Кондрашина и Белова.

Ранее больше тысячи бесплатных спортивных секций работают в Ленобласти.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит"