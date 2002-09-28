В Петербурге арестовали 15-летнего подростка, укравшего ящик пива

Молодой человек, предположительно, является членом банды АУЕ-подростков.

В субботу, 1 сентября, Смоленский районный суд арестовал еще одного предполагаемого члена банды АУЕ-подростков. Юношу приговорили к двухмесячному заключению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 16-летний Вячеслав М. (День рождения: 28.09.2002 – прим. автора) 24 августа похитил из магазина на Суворовском проспекте, 51 ящик пива стоимостью 1640 рублей. Молодой человек нигде не работает и не учится, судим ранее не был, однако неоднократно привлекался к административной ответственности. Свою вину парень частично признал и от дачи показаний отказался.

Напомним, что ранее Смоленский суд на два месяца арестовал троих несовершеннолетних фигурантов по делу об избиении людей и массовых актах вандализма в Северной столице.

Фото: Фонтанка.ру