Петербургские активисты водили хороводы вокруг горящего чучела "выборов"

"Отмечали масленицу, а получились похороны".

В минувшее воскресенье активисты движения "Весна" проводили масленицу, устроив песнопения и костер на берегу Невы. Их праздник отличался от традиционных тем, что подожгли они чучело "выборов".

Активисты объяснили свой поступок тем, что хотят уже сейчас проводить в небытие "происходящее недоразумение".

Мы хотим, чтобы в нашей стране наконец завершилась эпоха коррумпированной власти, лицемерие и недемократичность которой символизирует нынешние "выборы" Движение"Весна"

Ребята создали собирательный образ выборов. Костюм символизирует кандидатов, вместо головы приделан телевизор, на котором изображена реклама предстоящего события. Активисты своим перформансом решили показать, что в нашей стране проходит "имитация" выборов, а у власти 18 лет находится один человек.

Будущее страны должны определять избиратели, а не правящая бюрократия. Коррумпированная верхушка переживает только за свои привилегии и подменяет свободное голосование постановкой. Движение "Весна"

Молодые люди подожгли чучело и начали водить вокруг него хоровод с песней "гари, гари ясно, выборы напрасно".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Владимир Путин официально зарегистрирован кандидатом в президенты

Видео, фото: ВКонтакте / движение "Весна"