В Петербурге активист "похоронил" бизнес у парламента

Активист вышел в костюме гроба с надписью "R.I.P.".

Днем в четверг, 26 ноября, у Мариинского дворца прошел одиночный пикет. Петербуржец с активной гражданской позицией высказался против экономических мер поддержки со стороны Смольного.

В одном из Telegram-каналов горожанин пояснил, что сильный удар по бизнесу нанесли не коронавирус, а по большей части "некомпетентность и жадность единороссов, которые как бешеный принтер печатают безумные законы". По мнению участника акции, власти хоронят малый и средний бизнес. Мужчина уверен, что в тяжелой жизни жителей Петербурга виноваты именно депутаты ЗакСа, а точнее, фракция "Единой России", потому что "антинародные" законы принимаются "простым большинством".

Петербуржца задержали.

Ранее мы писали, что в Шушарах уничтожили инсталляцию из невыполненных властями обещаний.

Фото: ЯГражданин / Telegram