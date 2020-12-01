В Петербурге на 7 суток арестовали активиста за призывы к протестам 23 января

Мужчина не признал свою вину, заявив, что страница "ВКонтакте", где опубликован призыв, не его.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении активиста Александра Тонконогова, который призывал своих друзей и знакомых участвовать в несанкционированной протестной акции 23 января. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором заявил, что обязательно примет участие в акции. Кроме того, он призвал своих знакомых последовать его примеру. "Хотите замутить правильный митинг?" – спросил активист.

На суде мужчина не признал свою вину, заявив, что страница "ВКонтакте", где опубликован призыв, не его. Однако материалы дела полностью опровергли его слова. Суд назначил наказание в виде 7 суток административного ареста.

Ранее мы писали, что полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга в день протестной акции.

Фото: Piter.TV