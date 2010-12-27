ВИЧ-положительный активист испробовал предложение Петра Толстого излечиться боярышником и корой дуба

Борис Конаков провел перформанс на площади Искусств.

В минувшую субботу, 21 апреля, петербургский ЛГБТ-активист Борис Конаков провел акцию, послужившую ответом на предложение депутата Петра Толстого лечить болезни народными средствами. Об этом Конаков рассказал на своей странице в Facebook.

Своим перформансом под названием "Лукоморье" активист с положительным статусом ВИЧ решил последовать совету депутата, привязал себя цепью к дубу и облился боярышником на площади Искусств. Конаков добавил к своей акции стихотворение:

У Лукоморья дуб срубают, И это, право, неспроста. Его корой теперь излечат Даже ученого кота. Толстой в лекарствах понимает. Теперь чем хочешь заболей – Боярышник с колен поднимет Хоть тридцать трёх богатырей. Ответим бусурманам четко: Нам ваши снадобья не в масть Родные корни, коры, травы – На дно помогут не упасть.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил в случае прекращения поставок лекарств из США перейти на российские народные средства. Депутат отметил пользу настойки боярышника и коры дуба.

Присутствие сразу двух поэтов - Насти и Пушкина в виде памятника вдохновило на оду традиционным русским рецептам против всех болезней, особенно против тех, лекарства и препараты для лечения которых могут попасть под ответные санкции. В том числе, в этом списке могут оказаться препараты антиретровирусной терапии, онкологические лекарства, антидепрессанты и т.д. Борис Конаков

Активист добавил, что на следующей неделе обязательно сдаст тест на ВИЧ с надеждой, что останется одна полосочка. Ранее Piter.tv рассказывал о еще одной акции Конакова на Марсовом поле: активисты выпили на брудершафт кровь друг друга.

Фото: Facebook / David Frenkel