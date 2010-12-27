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ВИЧ-положительный активист испробовал предложение Петра Толстого излечиться боярышником и корой дуба
Сегодня, 11:54
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nadiputintseva
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ВИЧ-положительный активист испробовал предложение Петра Толстого излечиться боярышником и корой дуба

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Борис Конаков провел перформанс на площади Искусств.

В минувшую субботу, 21 апреля, петербургский ЛГБТ-активист Борис Конаков провел акцию, послужившую ответом на предложение депутата Петра Толстого лечить болезни народными средствами. Об этом Конаков рассказал на своей странице в Facebook.

Своим перформансом под названием "Лукоморье" активист с положительным статусом ВИЧ решил последовать совету депутата, привязал себя цепью к дубу и облился боярышником на площади Искусств. Конаков добавил к своей акции стихотворение:

У Лукоморья дуб срубают,

И это, право, неспроста.

Его корой теперь излечат

Даже ученого кота.

Толстой в лекарствах понимает.

Теперь чем хочешь заболей –

Боярышник с колен поднимет

Хоть тридцать трёх богатырей.

Ответим бусурманам четко:

Нам ваши снадобья не в масть

Родные корни, коры, травы –

На дно помогут не упасть.

Напомним, ранее  вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил в случае прекращения поставок лекарств из США перейти на российские народные средства. Депутат отметил пользу настойки боярышника и коры дуба.

Присутствие сразу двух поэтов - Насти и Пушкина в виде памятника вдохновило на оду традиционным русским рецептам против всех болезней, особенно против тех, лекарства и препараты для лечения которых могут попасть под ответные санкции. В том числе, в этом списке могут оказаться препараты антиретровирусной терапии, онкологические лекарства, антидепрессанты и т.д.

Борис Конаков

Активист добавил, что на следующей неделе обязательно сдаст тест на ВИЧ с надеждой, что останется одна полосочка. Ранее Piter.tv рассказывал о еще одной акции Конакова на Марсовом поле: активисты выпили на брудершафт кровь друг друга.

Фото: Facebook / David Frenkel

Теги: борис конаков , новости спб , петр толстой , санкции
Категории: Новости СПб

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