ВИЧ-положительный активист испробовал предложение Петра Толстого излечиться боярышником и корой дуба

В минувшую субботу, 21 апреля, петербургский ЛГБТ-активист Борис Конаков провел акцию, послужившую ответом на предложение депутата Петра Толстого лечить болезни народными средствами. Об этом Конаков рассказал на своей странице в Facebook.
Своим перформансом под названием "Лукоморье" активист с положительным статусом ВИЧ решил последовать совету депутата, привязал себя цепью к дубу и облился боярышником на площади Искусств. Конаков добавил к своей акции стихотворение:
У Лукоморья дуб срубают,
И это, право, неспроста.
Его корой теперь излечат
Даже ученого кота.
Толстой в лекарствах понимает.
Теперь чем хочешь заболей –
Боярышник с колен поднимет
Хоть тридцать трёх богатырей.
Ответим бусурманам четко:
Нам ваши снадобья не в масть
Родные корни, коры, травы –
На дно помогут не упасть.
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил в случае прекращения поставок лекарств из США перейти на российские народные средства. Депутат отметил пользу настойки боярышника и коры дуба.
Присутствие сразу двух поэтов - Насти и Пушкина в виде памятника вдохновило на оду традиционным русским рецептам против всех болезней, особенно против тех, лекарства и препараты для лечения которых могут попасть под ответные санкции. В том числе, в этом списке могут оказаться препараты антиретровирусной терапии, онкологические лекарства, антидепрессанты и т.д.
Борис Конаков
Активист добавил, что на следующей неделе обязательно сдаст тест на ВИЧ с надеждой, что останется одна полосочка. Ранее Piter.tv рассказывал о еще одной акции Конакова на Марсовом поле: активисты выпили на брудершафт кровь друг друга.
Фото: Facebook / David Frenkel