Толстой высказался о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

По его словам, закон коснется в целом пропаганды и демонстрации, ответственность за которую будут нести те, кто "вещает".

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей оградит общество и детей от грязи, навязываемой Западом. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сегодня, 27 октября, Госдума рассмотрит в I чтении пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это. По словам Толстого, закон коснется в целом пропаганды и демонстрации, ответственность за которую будут нести те, кто "вещает". Он уточнил, что к ним относятся интернет-платформы и телеканалы.

И это будет их заботой – оградить граждан России от этой информации. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы

Ранее Госдума приняла федеральный бюджет на 2023-2025 годы в первом чтении.

Видео: Telegram / Дума ТВ