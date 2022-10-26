Госдума приняла федеральный бюджет на 2023-2025 годы в первом чтении

Проект федерального бюджета на ближайшие три года поддержали 319 депутатов.

Госдума приняла проект федерального бюджета на 2023-2025 годы в первом чтении.

В число приоритетов финансового документа на ближайшие три года вошли обеспечение безопасности страны, технологическая независимость, выполнение социальных обязательств и восстановление новых регионов.

По словам главы Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, социальные гарантии для граждан будут выполнены полностью вне зависимости от обстановки в мире. Он подчеркнул, что к бюджету относятся школы, детские сады, качество жизни людей и стоимость продуктов.

Проект федерального бюджета на ближайшие три года поддержали 319 депутатов. 80 депутатов выступили против.

Ранее Володин заявил, что бюджет – это обязательства страны перед гражданами.

Видео: Telegram / Дума ТВ