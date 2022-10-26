Володин: бюджет – это обязательства страны перед гражданами

Он подчеркнул, что обязательства перед гражданами должны быть выполнены.

Бюджет представляет собой обязательства страны перед гражданами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии рассмотрения проекта главного финансового документа страны на предстоящую трехлетку в I чтении.

По его словам, проект бюджета нынешнего года принимается в условиях "беспрецедентного санкционного давления" и спецоперации. Володин подчеркнул, что обязательства перед гражданами должны быть выполнены.

Это решения, которые в сложной текущей ситуации должны обеспечить развитие экономики, реализацию социальных проектов, помочь военнослужащим и их семьям, реализовать задачи и цели СВО. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что в ближайшие пять лет необходимо обновить парк электротранспорта

Видео: Telegram / Дума ТВ