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Володин: бюджет – это обязательства страны перед гражданами

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Он подчеркнул, что обязательства перед гражданами должны быть выполнены.

Бюджет представляет собой обязательства страны перед гражданами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии рассмотрения проекта главного финансового документа страны на предстоящую трехлетку в I чтении.

По его словам, проект бюджета нынешнего года принимается в условиях "беспрецедентного санкционного давления" и спецоперации. Володин подчеркнул, что обязательства перед гражданами должны быть выполнены.

Это решения, которые в сложной текущей ситуации должны обеспечить развитие экономики, реализацию социальных проектов, помочь военнослужащим и их семьям, реализовать задачи и цели СВО.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что в ближайшие пять лет необходимо обновить парк электротранспорта

Видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: бюджет россии, вячеслав володин, госдума, обязательства
Категории: Лента новостей, Новости России,

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