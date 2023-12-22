В Петербурге СБ РФ проведет международную конференцию

Центральной темой встречи станет информационная безопасность в условиях формирующегося многополярного мира.

Совет Безопасности (СБ) РФ проведет в конце апреля в Петербурге XII Международную встречу высоких представителей. Об этом заявил первый заместитель секретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, передает ТАСС.

Центральной темой встречи станет информационная безопасность в условиях формирующегося многополярного мира. Кроме того, состоится обсуждение сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей. Отдельный круглый стол посвятят "вопросам защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В мероприятии, которое состоится в Петербурге 23-25 апреля, поучаствуют секретари СБ, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, руководители спецслужб, представители международных организаций.

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Фото: сайт Кремля