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В Петербурге СБ РФ проведет международную конференцию
Сегодня, 17:55
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В Петербурге СБ РФ проведет международную конференцию

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Центральной темой встречи станет информационная безопасность в условиях формирующегося многополярного мира.

Совет Безопасности (СБ) РФ проведет в конце апреля в Петербурге XII Международную встречу высоких представителей. Об этом заявил первый заместитель секретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, передает ТАСС.

Центральной темой встречи станет информационная безопасность в условиях формирующегося многополярного мира. Кроме того, состоится обсуждение сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей. Отдельный круглый стол посвятят "вопросам защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

В мероприятии, которое состоится в Петербурге 23-25 апреля, поучаствуют секретари СБ, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, руководители спецслужб, представители международных организаций.

Ранее мы рассказывали о том, что с 16 по 18 мая в Петербурге пройдет "ТранспортФест".

Фото: сайт Кремля

Теги: международная конференция, совет безопасности рф
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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