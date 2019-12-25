В Петербурге "Ростех" запустил проект по импортозамещению

На заводе будут изготавливать до 55 тысяч единиц продукции в год.

АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" госкорпорации "Ростех" открыл в Петербурге проект по импортозамещению. Начали серийно производить гидроцилиндры для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники, передают в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Так, на заводе будут изготавливать до 55 тысяч единиц продукции в год. Отмечается, что на производство потратили более 235 млн рублей. Из них 188 млн - это заем по программе "Конверсия", который предоставил Фонд развития промышленности. Заказчиками заводами выступают российские производители сельскохозяйственной техники, в числе которых "Петербургский тракторный завод".

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