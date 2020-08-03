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В Петербурге "Мост глупости" не пропустил 186-й грузовик

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Грузовики регулярно не проходят под мостом из-за ограничений по высоте.

Под "Мостом глупости" на Софийской улице застрял очередной грузовой автомобиль. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

Так как транспортные средства нередко становятся "жертвами" моста, у него появились группы в социальных сетях. Там петербуржцы ведут счет автомобилей, которые застряли на переправе. Как оказалось, сегодняшний грузовик стал 186-м. 

Машина принадлежит одной из компаний-грузоперевозчиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком. 

Видео: Piter.TV 

Теги: грузовик, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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