В Петербурге "Мост глупости" не пропустил 186-й грузовик

Грузовики регулярно не проходят под мостом из-за ограничений по высоте.

Под "Мостом глупости" на Софийской улице застрял очередной грузовой автомобиль. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Так как транспортные средства нередко становятся "жертвами" моста, у него появились группы в социальных сетях. Там петербуржцы ведут счет автомобилей, которые застряли на переправе. Как оказалось, сегодняшний грузовик стал 186-м.

Машина принадлежит одной из компаний-грузоперевозчиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком.

Видео: Piter.TV