В Петербурге "Мост глупости" не пропустил 186-й грузовик

Под "Мостом глупости" на Софийской улице застрял очередной грузовой автомобиль. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
Так как транспортные средства нередко становятся "жертвами" моста, у него появились группы в социальных сетях. Там петербуржцы ведут счет автомобилей, которые застряли на переправе. Как оказалось, сегодняшний грузовик стал 186-м.
Машина принадлежит одной из компаний-грузоперевозчиков.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком.
Видео: Piter.TV
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