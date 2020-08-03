Инкассаторская машина попала в ДТП в Рыбацком

Транспортное средство спустя почти три часа после аварии находится на трамвайных путях.

Днем 3-го августа на Шлиссельбургском проспекте инкассаторский микроавтобус попал в ДТП. Об этом сообщил читатель Piter.TV,

По его словам, инцидент произошел в 14 часов около дома №22. "Форд" пытался повернуть налево, но столкнулся с "Мерседесом". Вторую иномарку отбросило на метров 20, она со скрежетом прокатилась по асфальту. Оба транспортных средства получили значительные повреждения. "Мерседес" забрал эвакуатор, а вот инкассаторская машина так и осталась на трамвайных путях. В связи с этим движение трамваев в сторону станции метро "Рыбацкое" оказалось перекрыто.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Среднеохтинском проспекте трамваи и автобусы поменяют маршруты.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Фото: Piter.TV