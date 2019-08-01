Изменен маршрут трамваев №10, №23 и №65.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что на Среднеохтинском проспекте трамваи и автобусы поменяют маршруты. Об этом сообщили в КРТИ.

Так, свои маршруты на участке от Шепетовской улицы до улицы Молдагуловой изменят трамваи №10, №23 и №65. Кроме того, общественный транспорт №15, №22, №136, №174, №181, К-6, К-28, К-83 перенаправят по новым направлениям в объезд ремонтируемых участков.

Отмечается, что трамвай № 23 проследует от "Проспекта Солидарности" до Новочеркасского проспекта и по проспекту Обуховской Обороны до "Невского завода".

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы провели уборку у гранитной набережной Смоленки.

Фото:Piter.TV