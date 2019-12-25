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В Петербурге "Лыжные стрелы" могут запустить к концу января
Сегодня, 13:49
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nastya960

В Петербурге "Лыжные стрелы" могут запустить к концу января

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Для лыжников и просто желающих прогуляться зимой ходят с Финляндского и Московского вокзалов в посёлки Орехово и Шапки ходят электрички.

В Петербурге для любителей лыжных стартов и зимних прогулок вновь могут запустить "Лыжные стрелы". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Андрей Хорт.

Запуск "Лыжных стрел" планируем на вторую половину января.

Для проведения все документы подписаны, но даты могут растянутся на январь, февраль и даже март.

Андрей Хорт

Для лыжников и просто желающих прогуляться зимой ходят с Финляндского и Московского вокзалов в посёлки Орехово и Шапки ходят электрички. В электричке можно переодеться и отдохнуть. 

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как едва не стал лыжником.

Фото: "ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА-2020" / "ВКонтакте"

Теги: лыжные стрелы, ржд, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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