В Петербурге "Лыжные стрелы" могут запустить к концу января

Для лыжников и просто желающих прогуляться зимой ходят с Финляндского и Московского вокзалов в посёлки Орехово и Шапки ходят электрички.

В Петербурге для любителей лыжных стартов и зимних прогулок вновь могут запустить "Лыжные стрелы". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Андрей Хорт.

Запуск "Лыжных стрел" планируем на вторую половину января.

Для проведения все документы подписаны, но даты могут растянутся на январь, февраль и даже март. Андрей Хорт

Для лыжников и просто желающих прогуляться зимой ходят с Финляндского и Московского вокзалов в посёлки Орехово и Шапки ходят электрички. В электричке можно переодеться и отдохнуть.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как едва не стал лыжником.

Фото: "ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА-2020" / "ВКонтакте"