В Петербурге "Лыжные стрелы" могут запустить к концу января

В Петербурге для любителей лыжных стартов и зимних прогулок вновь могут запустить "Лыжные стрелы". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Андрей Хорт.
Запуск "Лыжных стрел" планируем на вторую половину января.
Для проведения все документы подписаны, но даты могут растянутся на январь, февраль и даже март.
Андрей Хорт
Для лыжников и просто желающих прогуляться зимой ходят с Финляндского и Московского вокзалов в посёлки Орехово и Шапки ходят электрички. В электричке можно переодеться и отдохнуть.
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как едва не стал лыжником.
Фото: "ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА-2020" / "ВКонтакте"
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