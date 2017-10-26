В кинотеатре Петербурга отменили утренние премьерные сеансы "Матильды"

Утром в четверг, 26 октября, посетителей одного из кинотеатров Петербурга не пустили на сеансы фильма Алексея Учителя "Матильда". Деньги за билеты им вернули.

В четверг, 26 октября, в общероссийский прокат вышла картина Алексея Учителя "Матильда". Петербуржцы, купившие билеты на первые сеансы в кинотеатре в торгово-развлекательном комплексе "Заневский каскад", не попали на фильм. Зрителям вернули деньги.

В ТРК подтвердили "Фонатнке", что показы "Матильды" отменили. Однако пояснили, что не могут говорить о причинах отмены сеансов за кинотеатр. В киносети на звонки не отвечают.

Сотрудники кинотеатра говорили зрителям, что причина чисто техническая. По их словам, до проката дошли только часть фильма с картинкой, а вот звук – нет.

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