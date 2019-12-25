Более 70 петербургских организаций вошли в реестр социальных предприятий

Субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся решением соцпроблем, получили соответствующий статус.

Впервые в Петербурге коммерческие организации смогли получить статус "социальное предприятие", в соответствующем реестре оказалось 74 организации. Как отметили в пресс-службе Смольного, заявки на статус поступили от субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих над решением социальных проблем и достижением общественно-полезных целей.

Организации с новым статусом смогут получать налоговые льготы и принимать участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса. Финансовая поддержка позволит организациям сократить расходы по уплате арендных платежей и покупке оборудования. В текущем году максимальный размер субсидии составит 50% затрат организации, но не более 700 тысяч рублей. Всего на программу выделено порядка 10 млн рублей.

В 2021 году предприниматели смогут подать заявки на получение статуса социального предприятия с 1 января по 1 мая.

Также петербургские власти подписали постановление о поддержке научных изданий.

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