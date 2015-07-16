В петербургских магазинах 70 % рыбных консервов не соответствуют требованиям ГОСТа

Проверку проводили сотрудники "Общественного контроля".

Сотрудники "Общественного контроля" проверили рыбные консервы, которые продаются в магазинах Петербурга. Оказалось, что 70 % из них не соответствуют требованиям ГОСТа. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, общественники нашли нарушения по органолептическим и физико-химическим показателям. В одних консервах обнаружили слишком много соуса, в других — недостаточное количество рыбы и горький привкус, в третьих — недостаточно большие кусочки. При этом специалисты отметили, что по сравнению с прошлыми годами качество консервов улучшилось. Так, в 2016 году из 10 банок только 2 соответствовали ГОСТу.

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