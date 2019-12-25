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В четверг температура в Петербурге будет ниже климатической нормы
Сегодня, 9:04
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Alena_Zinovieva

В четверг температура в Петербурге будет ниже климатической нормы

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Влияние на погоду в городе окажет гребень антициклона.

В последний день апреля влияние на погоду в Петербурге окажет гребень антициклона. Двигаясь на город с северо-запада, он уменьшит количество облаков и прекратит осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в  Facebook.

Сегодня в Петербурге будет плюс 6-8 градусов тепла, что является ниже климатической нормы. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы рассказывали, когда в Петербурге потеплеет.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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