В Петербурге 28 февраля потеплеет до +3 градусов

Ночью температура опустится до -8 градусов.

В понедельник, 28 февраля, в Петербурге будет переменная облачность, осадкой в городе не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -4…-6 градусов, местами похолодает до -8 градусов. При этом днем ожидается +1…+3 градуса.

Ночью и утром на дорогах Петербурга ожидается туман и гололедица на дорогах. В течение дня атмосферное давление мало изменится.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге некоторые больницы с марта свернут ковидные койки.

Фото: Piter.TV