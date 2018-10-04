В Петербурге 25 семей-очередников получили выплаты на улучшение жилищных условий

В этом году помощь по программе "Молодежи – доступное жилье" оказана 1315 семьям.

В пятницу, 1 декабря, вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий и председатель Жилищного комитета Олег Зотов торжественно вручили свидетельства на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках программы "Молодежи – доступное жилье" 25 семьям-очередникам. Об этом сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

Благодаря выплатам семьи смогут приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости в Петербурге и области. Или же сумму можно потратить на погашение ипотеки.

В этом году помощь по программе оказана 1315 семьям. За 20 лет работы программы помощь получили более 33 тысяч семей.

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