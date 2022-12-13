В Петербурге 22 января отмечает 107-летие ветеран ВОВ

Ветеран участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Белгорода, Харькова, Прибалтики, Восточной Пруссии.

Сегодня, 22 января, отмечает день рождения ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков. Полковник родился 22 января 1916 года. Ему исполняется 107 лет. Об этом сообщили на портале "АиФ-Петербург".

Валентин Росляков встретил войну на территории Армянской ССР в звании лейтенанта. Он участвовал в Ростовской операции 1941 года. Танк военнослужащего был подбит, сам командир танковой роты получил ранение.

Также ветеран участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, Прибалтики, Восточной Пруссии.

В 2022 году Росляков попал в Книгу рекордов России. Он является самым возрастным среди ныне живущих участников ВОВ.

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Фото: Piter.tv