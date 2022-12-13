В Петербурге 22 января отмечает 107-летие ветеран ВОВ

Сегодня, 22 января, отмечает день рождения ветеран Великой Отечественной войны Валентин Росляков. Полковник родился 22 января 1916 года. Ему исполняется 107 лет. Об этом сообщили на портале "АиФ-Петербург".
Валентин Росляков встретил войну на территории Армянской ССР в звании лейтенанта. Он участвовал в Ростовской операции 1941 года. Танк военнослужащего был подбит, сам командир танковой роты получил ранение.
Также ветеран участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, Прибалтики, Восточной Пруссии.
В 2022 году Росляков попал в Книгу рекордов России. Он является самым возрастным среди ныне живущих участников ВОВ.
Ранее на Piter.tv: в Музее железных дорог России работает выставка "Артерии Победы".
Фото: Piter.tv
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