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В Музее железных дорог России работает выставка "Артерии Победы"
Сегодня, 16:19
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В Музее железных дорог России работает выставка "Артерии Победы"

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Посетить экспозицию можно до июня.

В Музее железных дорог России работает выставка  "Артерии Победы", посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда. На ней посетители могут узнать о строительстве Дороги Победы. Об этом сообщили в tg-канале "Комитет по культуре Санкт-Петербурга".

Посетить экспозицию можно до июня. На выставке можно увидеть паровозы и вагоны времён Великой Отечественной войны. В витринах посетители могут рассмотреть оружие и форму военнослужащих тех лет. 

Также в вагоне  пригородного сообщения "Ок-3906" открылось пространство "Ленинградская симфония". Записаться на экскурсию можно на сайте музея.

Ранее на Piter.tv: в Московском парке Победы 27 января появится Блокадное дерево памяти.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: великая отечественная война, выставка артерии победы, куда сходить в петербурге, музей железных дорог россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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