Посетить экспозицию можно до июня.

В Музее железных дорог России работает выставка "Артерии Победы", посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда. На ней посетители могут узнать о строительстве Дороги Победы. Об этом сообщили в tg-канале "Комитет по культуре Санкт-Петербурга".

Посетить экспозицию можно до июня. На выставке можно увидеть паровозы и вагоны времён Великой Отечественной войны. В витринах посетители могут рассмотреть оружие и форму военнослужащих тех лет.

Также в вагоне пригородного сообщения "Ок-3906" открылось пространство "Ленинградская симфония". Записаться на экскурсию можно на сайте музея.

Ранее на Piter.tv: в Московском парке Победы 27 января появится Блокадное дерево памяти.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга