В Петербурге в этом году впервые отметят День преподавателя высшей школы

Его отметят 19 ноября.

В России 19 ноября впервые отметят День преподавателя высшей школы, в том числе и в Петербурге. Об это сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый профессиональный праздник создали в Год науки и техники. Сегодня в петербургских вузах работают более 30 тысяч преподавателей, обучают около 317 тысяч студентов. В самом городе насчитывается 70 вузов и 317 научных организаций.

В Петербурге сосредоточено более 10% научно-образовательного потенциала страны. Поэтому город заслуженно занял второе место в рейтинге городов России по науке и технологиям.

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