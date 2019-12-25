В Петербурге 190 медиков проходят лечение в больнице им. Боткина

Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, какое количество медиков с коронавирусом на данный момент проходят лечение в больнице им. Боткина.

По словам Лисовца, в стационаре получают помощь 190 медицинских работников. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербурга". Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, четыре подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Некоторые медработники, заболевшие в марте и апреле, выздоровели и вновь вернутся на работу.

Ранее стало известно, что в Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб