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В Петербурге 190 медиков проходят лечение в больнице им. Боткина
Сегодня, 19:10
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В Петербурге 190 медиков проходят лечение в больнице им. Боткина

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Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, какое количество медиков с коронавирусом на данный момент проходят лечение в больнице им. Боткина. 

По словам Лисовца, в стационаре получают помощь 190 медицинских работников. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербурга". Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, четыре подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Некоторые медработники, заболевшие в марте и апреле, выздоровели и вновь вернутся на работу. 

Ранее стало известно, что в Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом. 

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб 

Теги: больница им боткина, медики, медработники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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